Strano ma vero

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 febbraio 2024) La settimana che si è chiusa ieri può essere considerata la cartina di tornasole che dà l’ illustrazione a tutto tondo di quale orbita si sia avviata a percorrere la Terra. Per gli italiani sono stati vari e di diverso genere gli episodi che hanno turbato il loro intento, quello di trascorrere un fine settimana con un pizzico di serenità. Il crollo a Firenze dell’ edificio in costruzione che avrebbe dovuto ospitare un supermercato, è stato un evento fuori di ogni categoria di fatti tragici da poter prevedere e prevenire. Per usare un’ espressione tipica degli ingegneri, quanto è accaduto l’ altroieri nel capoluogo toscano, dovrebbe essere escluso “per ipotesi” dagli eventi da prendere in considerazione. Potendo così metterlo in conto quando si realizza una qualsiasi opera dell’ingegno. Decisamente quanto appena è stato accennato non solo offende e addolora gli italiani ma ...