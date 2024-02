Stramaccioni | «Juventus ha perso certezza Buttata giù dall’Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024)dopo il pareggio dellacon il Verona ha provato a dare una spiegazione al momento della squadra bianconera, probabilmente condizionata dall’ottimo momento dell’Inter. L’ex allenatore nerazzurro ne ha parlato su DAZN.CERTEZZE – Andreaanalizza il momento della, considerando l’ottimo momento dei nerazzurri: «Resa scudetto? Break probabilmente decisivo. A parte i punti quello che preoccupa è che lahadelle certezze che le permettevano di restare attaccata all’Inter in campionato. Le prestazioni dell’Inter ti possono buttare giù moralmente, non solo lo scontro diretto, magari anche dopo la vittoria in rimonta contro la Roma. Allegri però ha confermato che lanon deve pensare più a ...