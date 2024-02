Strage in famiglia | l' autopsia conferma le torture

La strage di via D'Amelio fu un attentato di stampo terroristico-mafioso avvenuto domenica 19 luglio 1992, all'altezza del numero civico 19 di via Mariano D'Amelio a Palermo, in Italia, in cui persero la vita il magistrato italiano Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L'unico sopravvissuto fu l'agente Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto della scorta.

'Ho arrestato il capo delle Br senza sparare, ora preparo pizze e assisto i malati di cancro': la seconda vita del poliziotto Claudio Bachis: C'è la sua firma anche sulla strage di via Schievano , a Milano, in cui vennero trucidati tre ... a pochi chilometri da Cagliari - è cresciuto in una famiglia operaia e numerosa: padre minatore, mamma ...

Calderone dopo la strage Esselunga: 'Omicidio sul lavoro Valutiamo tutto. Noi abbiamo aumentato gli ispettori': Il ministro del Lavoro, Elvira Calderone , risponde così risposto a chi, dopo la strage di Firenze ... ha precisato Calderone, senza mai pronunciare il nome Esselunga o quello della famiglia brianzola ...

Latina, il killer prima della strage: 'Vedrai quanto sono cattivo'. Le chat: Le chat con Desyrée e lo stalking ' Servirà l'esercito per fermarmi, farò una strage. Vedrai quanto ... Che in famiglia non aveva detto niente del terrore che le incuteva Christian Sodano, ma che si era ...