Strage in cantiere | Calderone | “Aumenterò le ispezioni” Il precedente della committente presieduta da Alfano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ancora disperso il corpo del quinto operaio vittimatragedia del crollo delEsselunga in via Mariti a Firenze. Dopo il lutto cittadino, nella giornata di oggi è arrivata in visita la ministra del lavoro Maria Elvira, accolta da numerose autorità tra cui il sindaco Dario Nar, il governatore Eugenio Giani, la prefetta Francesca Ferrandino e il questore Maurizio Auriemma. "Avevo bisogno di venire qui – ha detto la ministra – perché bisogna comprendere in che modo le norme che scriviamo possano essere utili ed efficaci».ha ricordato che «nel corso del 2023 hanno preso servizio 850 ispettori e questo consentirà di aumentare il numero dellein tema di sicurezza sul lavoro del 40 per cento, è evidente che se c’è da incrementare il numero ...