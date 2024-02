Strage di Altavilla Milicia | l’autopsia conferma | «I due fratellini sono stati torturati» Lunedì la camera ardente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 18 febbraio 2024) «In tanti anni di carriera non ho mai visto nulla di più orribile», ha detto in conferenza stampa il procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, raccontando cosa hanno visto investigatori e soccorritori che per primi hanno messo piede nell’abitazione di, nel Palermitano, dove si è consumata lafamiliare in cuiuccisi Emanuel, 5 anni, Kevin, 16, e la madre Antonella Salamone.quattro gli indiziati in questa prima fase dell’indagine: Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, la figlia 17enne che ha confessato di aver preso parte alle sevizie sui fratelli, e una coppia che li avrebbe convinti a compiere quegli assurdi riti purificatori per «liberarli dal demonio». Oraarrivati i primi risultati delle autopsie ...