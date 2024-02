Strage di Altavilla Milicia | il racconto dell’orrore della 17enne | “Così li abbiamo torturati Volevano accusare me di tutto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) È unquello fatto dalla ragazza di 17 anni che, per sua stessa confessione, ha partecipato, al fianco del padre Giovanni Barreca, di 54 anni, e di una coppia palermitana, Sabrina Fina e MassimoCarandente, alla tortura e all’uccisionemadre, Antonella Salamone, e dei suoi due fratelli, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5 anni. Alcuni dettagli di quanto accaduto nella villetta disono stati resi noti negli ultimi giorni, come il coinvolgimento, appunto,giovane, che, dice, “rifarebbe”, e che non ha ceduto neanche di fronte alle supplichemadre che l’ha pregata di chiamare i carabinieri. Come ricostruito da Repubblica, però, di fronte alla procuratrice di minori, Claudia Caramanna, la ...