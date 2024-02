Strage di Altavilla | la telefonata di Barreca al 112 | “Mi devo consegnare | mia moglie era posseduta”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Chiama i Carabinieri e confessa subito il massacro: “Buonasera mi. Anche se vi dico perchè non ci credete”, dice al telefono Giovanniraccontando dell’uccisione dellaAntonella Salamone, e dei suoi due figli, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5 anni. “Quando uno vuole fare la volontà di dio gli spiriti si ribellano. Miaera. In pratica è morta mia. I demoni mi stanno mangiando pure a me. C’ho mio figlio, ho due morti e una l’ho lasciata lì“, continua, tra farneticazioni religiose, parlando con i Carabinieri. L’unica rimasta viva nella casa adMilicia (nel palermitano) è la figlia maggiore, anche lei arrestata insieme alla coppia palermitana, Sabrina Fina e Massimo ...