Strage di Altavilla | la figlia maggiore racconta le sevizie | “Mia madre torturata con il phon e con la padella”

(Di domenica 18 febbraio 2024) “È statacon il, con lae con la pinza per il camino ed io ho assistito“. Sono i nuovi angoscianti dettagliti della ragazza 17enne che ha partecipato all’assassinio dellaAntonella Salamone e dei due fratelli Kevin ed Emanuel seviziati e uccisi durante un folle rito di liberazione dal demonio adMilicia, in provincia di Palermo. “Eravamo in cucina, miaera a terra con il volto in giù, ed erano presenti anche Sabrina, Massimo, Kevin e mio padre. La torturavano a turno, sia Sabrina che Massimo”,ancora la ragazza parlando della coppia di palermitani, considerati gli ispiratori della. “Le passavano l’asciugacapelli con la massima temperatura in un punto del corpo, con ...