Strage Altavilla | chi è la figlia 17enne di Barreca fermata per aver partecipato a omicidi

(Di domenica 18 febbraio 2024) "Quando posso vedere il mio papà?". È quanto continua a ripetere, come riferisce l'Adnkronos, la ragazzaarrestata con l'accusa diallafamiliare diMilicia. La giovane si trova nel carcere minorile con l'accusa dio: avrebbe preso parte anche alle torture, su sua stessa ammissione, della madre Antonella Salamone, 40 anni, e dei suoi due fratelli, Kevindi 16 anni ed Emanuel di 5 anni. Questi ultimi due sono stati trovati senza vita con catene al collo e con degli stracci in bocca, forse per evitare che gridassero durante le torture. La ragazza ha ammesso dial 'rito' per "liberare mamma e i miei due fratelli dal demonio". Secondo i vicini di casa era la ...