Storia di Davide Mezza | ingegnere in Svizzera | “Tornerei in Italia per tre motivi | ma stipendi e fondi per la ricerca sono un freno”

(Di domenica 18 febbraio 2024) La vicinanza alla famiglia gli amici, il clima. Tornerebbe volentieri in, 38enne di Pizzighettone, in provincia di Cremona, da una decina di anni residente nel nord della, nel Canton Argovia. È une si occupa dello sviluppo di rivelatori di raggi X per acceleratori di particelle. Gli manca l’, ma qui da noi “gli– racconta a ilfattoquotidiano.it – nonadeguati,troppo bassi raffrontati con quelli percepiti all’estero”. E poi – aggiunge – iper la“anche quando arrivano è difficile utilizzarli per colpa dell’eccessiva burocrazia”. Finito il dottorato dinel 2013 al Politecnico di Milano, ...