Stellantis | è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 feb – Glisi sono resi artefici della più grande distruzione di un patrimonio italiano, quello del settore automobilistico che, ancora oggi, nonostante loro, sta dando lavoro a 400.000 italiani. Perché lo fanno? La prima risposta è semplicissima: perché non sono capaci di gestire una qualsiasi azienda. Per farlo serve intelligenza, volontà, conoscenza tecnica, creatività, visone strategica e passione, e glinon hanno niente di tutto questo. Avevano trovato un manager, Marchionne, che, approfittando della crisi finanziaria Usa del 2009, raccolse l’opportunità insperata di inglobare il gruppo Chrysler con la Fiat, e si sono trovati nel piatto una fortuna troppo grande da gestire rispetto alle loro scarse capacità. Quindi, deceduto prematuramente Marchionne, hanno subito pensato di ...

Sostegno ai lavoratori di Stellantis e dell’indotto . Oggi alle 20:45 un incontro online sulla piattaforma meet La rete politica PER le PERSONE e ... (puntomagazine)

Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom -Cgil, ha raccontato a Fanpage .it i timori e le rivendicazioni per il futuro di Stellantis in Italia : non ... (fanpage)

Stellantis N.V. (in olandese: naamloze vennootschap, società per azioni) è una holding multinazionale con sede nei Paesi Bassi, produttrice di autoveicoli.

Juventus, John Elkann rompe il silenzio sull'accusa dei fondi nascosti: ...sarebbero stati individuati circa 500 milioni di euro nei conti esteri del presidente di Stellantis ... La Guardia di finanza sta ora lavorando per acquisire circa 14 documenti originali, datati fra il ...

Trattori, l'analisi di Bisignani: sono un rischio ma anche un'opportunità: Dopo le agevolazioni last minute concesse agli agricoltori, sono ora pronti a scatenare l'inferno i ... prima di loro lo avevano fatto tassisti e balneari e, per certi versi, anche Stellantis, per gli ...

Tavares: "La nuova Fiat Panda sarà fatta in Italia": ...di dichiarazioni contrastanti ha alimentato dibattiti e incertezze sugli stabilimenti Stellantis di ... reo di non supportare la transizione mediante dei sussidi, ora predica fiducia e ottimismo. "Per ...