(Di domenica 18 febbraio 2024) Ladiverrà trasmessa in anteprima su Paramount+ ad aprile. È stata annunciata lapremièredi. Lo show debutterà su Paramount+ il 4 aprile, i primi due episodi saranno subito disponibili in streaming, mentre i successivi debutteranno ogni giovedìsettimana., laserie sarà l'5 La"vede il ...

Il viaggio della U.S.S. Discovery sta per arriva re alla conclusione. Conto alla rovescia per il debutto su Paramount+ della quinta e ultima ... (europa.today)

Star Trek è un media franchise di genere fantascientifico che ha avuto inizio nel 1966 con una serie televisiva omonima ideata da Gene Roddenberry, divenuta in seguito tra le più popolari nella storia della televisione. Dal successo della prima serie sono derivate nel corso di oltre cinquant'anni altre sette serie televisive (di cui tre animate) e tredici pellicole cinematografiche. Una nuova serie televisiva ha debuttato nel 2017 ed un'altra nel 2020.

Star Trek: Discovery, rivelata la data di uscita della quinta e ultima stagione: È stata annunciata la data della première della quinta stagione di Star Trek: Discovery . Lo show debutterà su Paramount+ il 4 aprile , i primi due episodi saranno subito disponibili in streaming, mentre i successivi debutteranno ogni giovedì della settimana. Star ...

Casinò, il mistero delle slot machine dove non si vince mai: Sembra di essere nel ventre della Uss Enterprise di Star Trek. Mancano il Capitano Kirk e il vulcaniano Spock, ma c'è chi giura di aver visto anche loro alla fine di certe nottate. Le luci, ...

Cattivissimo me , ecco come è stata creata la lingua dei Minions: Come giustamente scrive Looper , un esperimento del genere era già stato fatto con Star Trek per la lingua Klingon e la stessa tecnica era stata utilizzata dagli esperti che hanno lavorato al fianco ...