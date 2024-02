Stadium | illusione e crollo A Mantova lezione severa

(Di domenica 18 febbraio 2024)1 (19/25 25/21 25/14 25/15) GABBIANO: Miselli 12, Massafeli 3, Parolari 5, Ferrari 7, Martineli 1, Yordanov 13, Catellani (L1), Novello 15, Scaltrirti 7, Depalma 1, Gola, Zanini, Sommavilla (L2), Tauletta 1; Serafini.MIRANDOLA: Rossatti 10, Rustichelli R. 4, Albergati 19, Nasari 9, Bombardi 4, Quartarone, Gozzi (L1), Scaglioni 2, Schincaglia, Scarpi,Rustichelli M. (L2), Bevilacqua, n.e. Capua; all.: Mescoli. Arbitri: D’Argenio - Papapietro. Note: Durata set 27’ 31’ 24’ 14’ per un totale di 106’;65 su 94 (B.S. 14, Vinc. 7, Muri 7, 2^ L. 9, E.P. 8);53 su 75 (B.S. 17, Vinc. 1, Muri 4, 2^ L. 3, E.P. 12). Illude, laMirandola, strappa un set e mezzo alla capolista Gabbiano, ma ...

Lo stadio di Wembley (in inglese Wembley Stadium, IPA /'wmbli/) fu un impianto sportivo multifunzione britannico situato nell'omonimo quartiere di Londra, amministrativamente ricompreso nel borough di Brent; inaugurato nel 1923, fu ufficialmente chiuso nel 2000 e demolito nel 2003 per fare posto al nuovo stadio con lo stesso nome. Dedito principalmente al calcio, fu per 76 anni l'impianto interno della nazionale inglese e ospitò anche la finale di un'edizione del campionato mondiale e di una dell'europeo, oltre alle finali di cinque edizioni di Coppa dei Campioni tra il 1963 e il 1992 nonché di due edizioni della Coppa delle Coppe.

Se Vlahovic non avesse perso energie a lamentarsi per mezz'ora, non avrebbe sbagliato (Tuttosport): ...reacts during the Serie A football match between Inter Milan and Juventus at the San Siro stadium ... Se finora si è avuta l'illusione ottica che le due formazioni fossero più vicine è perché la Juventus ...

Il Barcellona crede ora solo nella Champions, con il Napoli è favorito per il ritorno in casa (Sport): Vincere la Champions darebbe l'illusione che sia tornato il vero Barça. E' una competizione dove vengono premiati i piccoli ...match between Real Madrid and Barcelona at the Al - Awwal Park Stadium in ...

Milik tradisce, Vlahovic colpisce ma non basta: l'Empoli ferma la Juventus ridotta in dieci: L'Empoli, che ricorda il punto più basso dello scorso anno per la Vecchia Signora con il 4 - 1 nel giorno dei tribunali che ha sancito la fine di ogni illusione, ferma i bianconeri allo Stadium e ...