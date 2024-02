“Squilibrio mentale” L' ex Nato è infuriato con Trump per le sue follie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 febbraio 2024) L'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente dellaDefense College Foundation nonché ex vice segretario generale della, è ospite della puntata del 18 febbraio di Omnibus, talk show mattutino di La7, e si sofferma sull'opportunità di creare una vera difesa europea in seguito ad un ipotetico disimpegno americano dall'Alleanza Atlantica in caso di vittoria di Donald: “Joe Biden viene criticato perché inciampa, perché confonde Egitto con Messico e così via. Però mi sembra che Donald Trumo dia anche delle manifestazioni di. Dobbiamo dare un senso alle parole, ma che lui dica che la Russia debba attaccare i paesi che non rispettano il 2% di spese militari previsto dallaè folle. È una cosa da tenere in conto, non sono il primo a dire che ...