Spunta un corso tutto nuovo Formerà alpeggiatori e casari

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dalla scuola alla stalla in alpeggio. Il prossimo anno didattico al Cfpa di Casargo, il Centro di formazione professionale alberghiero, verrà attivato ildi Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio. Gli studenti impareranno a svolgere i mestieri più antichi e tradizionali della Valsassina. "Una scommessa vinta", commenta Mattia Silveri, presidente dell’istituto provinciale, insieme a tutti i componenti del Cda, impegnati a rilanciare il Cfpa dal calo di iscritti e da passanti bilanci in profondo rosso. "Ilindirizzo di studi, che va ad affiancare quelli già operativi da tempo nell’ambito del servizio di sala-bar, pasticceria e cucina, rappresenta un’ulteriore rilevante opportunità messa a disposizione dalla nostra scuola per tutti gli studenti della provincia e dell’intera regione – spiega il ...