Speed skating | Andrea Giovannini quarto nella Mass Start dei Mondiali Oro a Swings | 7° Di Stefano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Niente medaglie per l’Italia in questa terza e penultima giornata dei2024 disulle singole distanze. Sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Oval di Calgary (Canada), il programma prevedeva come ultima prova la Finale dellamaschile. La gara con partenza in linea vedeva due azzurri al via:e Daniele Di. Attese c’erano sul conto del trentino, vincitore in questa stagione della classifica di specialità di Coppa del Mondo.ha interpretato il tutto, in marcatura del belga Bart, sperando di arrivare al meglio possibiletornata finale che assegnava il maggior numero di punti. Una strategia sensata per essere in grado di ambire ...