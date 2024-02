“Sotto quelle travi potevo esserci anche io | sono arrivato tardi per caso” | parla un operaio del cantiere Esselunga crollato a Firenze

(Di domenica 18 febbraio 2024) “Dovevoio insieme a loro.soltanto per“. È il racconto di unche lavorava aldel supermercatodinella mattina di venerdì 16 febbraio e che per un impegno, un pagamento per la famiglia, ha avvisato che sarebbepoco più. Un ritardo che probabilmente gli ha salvato la vita. L’uomo, intervistato da Repubblica, racconta la confusione al suo arrivo suldove erano già arrivate ambulanze e vigili del fuoco e dove c’era già una folla di residenti e giornalisti con la polizia che delimitava l’area. “passato tra le persone, nessuno ...

Tramonti di Sotto (Tramonç Disot in friulano standard, Vildisot nella variante locale) è un comune italiano di 337 abitanti del Friuli-Venezia Giulia, posto in Val Tramontina (provincia di Pordenone) lungo la Strada statale 552 del Passo Rest.

Recensione Ninja Speedi, la multicooker smart da non farsi scappare: In questo modo riusciamo a tenere sotto controllo i consumi di corrente preparando ottimi pasti in ... Noi abbiamo usato delle teglie in silicone " quelle resistenti alle alte temperature e progettate ...

Chi è Tina Rispoli, il pentito 'è lei il capo del clan Marino' gestisce lo spaccio alle 'Case Celesti' di Secondigliano: ... finiscono sotto i riflettori di tutta Italia per la sfacciata sfarzosità e poi sotto quelli della ... Le 'ingenti ricchezze', sempre secondo i giudici, sarebbero quelle che il defunto marito Gaetano ...

Riportiamo Draghi in campo: Lo scopritore della miniera che noi abbiamo lasciata incustodita è un'organizzazione di quelle che, ... se c'è un fenomeno tricolore, ci dedichiamo concordemente, destra e sinistra, sopra e sotto, a ...