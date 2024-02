Sorvegliato speciale ucciso nel Siracusano

(Di domenica 18 febbraio 2024) AGI - Undi 38 anni è statointorno alle 11, a Lentini, nel, con uno o più colpi di pistola al volto esplosi da un killer, che, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, a capo delle indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, lo ha atteso sotto casa. Appena l'uomo ha varcato il portone dell'immobile in cui abitava è stato freddato, in pieno stile mafioso. Sono stati alcuni passanti a chiedere l'intervento dei soccorsi e dei carabinieri che hanno transennato l'area in cui si è verificata l'esecuzione, i cui contorni sono ancora tutti da chiarire. L'uomo è statoin via Novara, nel quartiere San Paolo di Lentini. I militari hanno sentito alcune persone, quelle che si trovavano nei pressi del luogo dell'omicidio e poi toccherà ai ...

Sorvegliato speciale (Lock Up) è un film del 1989 diretto da John Flynn, con Sylvester Stallone.

Lentini, freddato da colpi d'arma da fuoco in pieno viso: la vittima potrebbe aver aperto la porta al suo assassino: 38 anni ex sorvegliato speciale, padre di due figli, sarebbe stata raggiunta da colpi di pistola in pieno viso da un sicario che probabilmente conosceva. È presto per confermarlo ma secondo quanto si ...

Lentini, apre la porta di casa e trova un killer: ucciso a colpi di pistola in faccia: Il delitto si e' verificato in via Novara, nel quartiere San Paolo di Lentini, un sorvegliato speciale. Palermo era in casa e quando ha aprto la porta di casa è stato investito da una pioggia di ...

Pregiudicato ucciso davanti casa nel Siracusano: Un uomo è stato ucciso questa mattina cion colpi d'arma da fuoco a Lentini, nel Siracusano. La vittima è Sebastiano Palermo, 38 anni, sorvegliato speciale, colpito da diversi colpi di pistola sparati in faccia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il killer avrebbe atteso la vittima sotto casa, in via Novara: appena l'...