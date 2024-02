Sorpresa | non è La Noia di Angelina Mango la canzone più trasmessa dalle radio

(Di domenica 18 febbraio 2024) Mahmood e la sua “Tuta Gold” in vetta alla classifica delle canzoni più trasmesse indopo la fine del Festival di Sanremo. Earone, infatti, ha pubblicato la classifica settimanale dei brani più trasmessiitaliane negli ultimi sette giorni e, ovviamente, i brani che si sono giocati la gara sul palco dell’Ariston sono tra i più amati, anche se non occupano completamente la top 10: sono 8 su 10, infatti, le canzoni che salgono nelle prime posizioni della classifica. Il brano di Mahmood, che è anche il brano sanremese più ascoltato in streaming con oltre 19 milioni di stream in dieci giorni, e unico in Top 50 Global di Spotify, guadagna anche il premio del più trasmessoitaliane, guadagnando 44 posizioni rispetto alla settimana scorsa, quando era in 45sima posizione. Il ...

La sorpresa è uno stato emotivo conseguente ad un evento inaspettato o contrario all'aspettativa di chi lo sperimenta. Dura pochi istanti ed è in genere seguita da paura o gioia.

Bologna in rimonta supera la Lazio 2 - 1, rossoblu quarti in classifica: Il Bologna non riesce a reagire e al 30' Isaksen è ancora pericoloso con un tiro giro su cui ... Al 39', un po' a sorpresa la squadra di Thiago Motta pareggia: grave errore in costruzione di Provedel ...

Sondaggi, parla Mannheimer: sorpresa Tajani, ottimo Conte, Meloni top ma al Sud rischia le elezioni peró si vincono al centro, regno della astensione: Ecco che allora Fratelli d'Italia è al 29, la Lega all'8, ben distante dal 10 auspicato e, sorpresa, Forza Italia al 7,5. Ma non doveva crollare dopo la morte di Berlusconi Mannheimer spiega la ...

