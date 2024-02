Sorpresa | le reggiane entrambe di domenica Bdl in casa con Seregno e Roller a Breganze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Forse non era mai capitato cheScandiano e Bdl Minimotor Correggio abbandonassero insieme il sabato, un must per l’hockey su pista, per giocaredi. In realtà già da alcune stagioni Correggio gioca inlaalle 18, ma oggi c’è la concomitanza che ilgiochi le sue gare interne di festivo e dunque le duesono impegnate oggi al medesimo orario, Correggio incole Scandiano a. I veneti costituiscono un’ottima squadra, giovane e forte soprattutto tra le mura amiche: in classifica sono quinti con 9 punti, mentre Scandiano è al comando con 16, ancora imbattuto e miglior attacco del girone. Cupisti ha a disposizione l’intera ...