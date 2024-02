Sonia Isaza si concentra sugli addominali | allenamento di fuoco per lady Vidal

Señorita Panamá o Miss Panamá è il titolo con cui viene identificata al rappresentante di Panama per i concorsi di bellezza internazionali come Miss Universo, Miss Mondo, Miss Terra e Miss International. Il primo concorso nazionale per scegliere la rappresentante panamense è stato Miss Panamá tenuto dal 1952 al 1987. Nel 1982 fu istituito Señorita Panamá che continua a essere organizzato ancora oggi. A questi concorsi, sono stati affiancati altri concorsi minori come Miss International Panamá e Miss Mondo Panamá.