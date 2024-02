Sommer | «Amore per l’Inter è sconfinato San Siro leggendario»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024) Yannè stato intervistato da NZZ e ha parlato del suo primo periodo ale in un nuovo Paese come l’Italia. ENTUSIASTA –apprezza tutto della sua nuova vita: «È fantastico: il cibo, il tempo, il paesaggio, la gente, la città di Milano,club. Abitiamo vicino al confine con la Svizzera e vicino al campo di allenamento del, siamo anche in Ticino una volta e ci sentiamo a nostro agio sotto ogni aspetto. Sono ancora meno a casa. Ora ricomincia il periodo in cui abbiamo un incontro ogni tre o quattro giorni. Alpassiamo anche la notte qui nel centro di allenamento prima di quasi tutte le partite, siamo spesso in trasferta. E poi ci sono sempre le tante trasferte con la Nazionale. A volte le persone sottovalutano cosa significhi questo onere per i ...