Slittino | ennesimo podio per Voetter Oberhofer | terze nella sprint di Oberhof

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si chiude con le provela seconda tappa consecutiva per la Coppa del Mondo disu pista artificiale in quel di. A dare l’ennesima gioia ai colori italiani ci pensano sempre loro: il doppio formato da Andreae Marion, che conquista la seconda top-3 nel weekend. Le azzurre sonogara vinta dalle austriache Egle/Kipp davanti alle tedesche Eitberger/Schirmer di 112 millesimi. Pagano 114 millesimi dalla vetta (solo due dal secondo posto), ma rosicchiano ancora punti fondamentali in chiave Coppa sulle dirette rivali Degenhartd/Rosenthal che chiudono alle spalle, in quarta posizione. Nelle altre gare di giornata spicca il ritorno alla vittoria del solito Max Langenhan, prontissimo a chiudere la pratica in ...