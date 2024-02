Slittano gli acquisti per la diagnostica Dai tagli al Pnrr altra beffa alla Sanità

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 18 febbraio 2024) Con la rimodulazione del, l’acquisto di oltre 3.100 apparecchiature moderne come Tac, risonanze magnetiche, radiografie che andranno a sostituire quelle datate attualmente utilizzate negli ospedali italiani, slitta da dicembre 2024 a giugno 2026. Con la rimodulazione del, l’acquisto di oltre 3.100 apparecchiature moderne come Tac, risonanze magnetiche, radiografie Per il sottosegretarioSalute, Marcello Gemmato, “il differimento della scadenza massima prudenziale del Target M6C2-6” che riguarda la sostituzione delle apparecchiature ospedaliere “è reso necessario per rispondere ad alcune esigenze sollevate dalle Regioni/Province autonome. Il cronoprogramma del sub-investimento in questione, infatti, era stato costruito, in fase di prima programmazione, sulla base delle sole tempistiche dettate dall’adesione a convenzioni ...