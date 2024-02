Sinner vince anche a Rotterdam ed è numero 3 al mondo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Jannikha vinto l’Atp disuperando in finale l’australiano Alex De Minaur 7-5 6-4. Un successo che consente al campione italiano di salire altre della classifica mondiale, alle spalle di Djokovic e Alcaraz: una posizione che avrebbe comunque conquistato tra una settimana, “grazie” alla rinuncia al torneo di Doha del russo Medvedev. Partita tutt’altro che semplice quella di domenica pomeriggio per, che si è però confermato bestia nera di De Minaur: i due, che in passato hannogiocato qualche partita di doppio insieme, si sono incrociati 7 volte e ha sempre vinto l’azzurro (a Parigi Bercy passò il turno De Minaur solo per il ritiro dell’altoatesino prima della sfida). Il match ha vissuto sul sottile filo dell’equilibrio, con game lunghissimi, break e contro-break e ...

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

