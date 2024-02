Sinner vince a Rotterdam e mette nel mirino Alcaraz

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – Janniknon sbaglia eil torneo ATP 500 dicon il punteggio 7-5, 6-4. Battuto un ostico Alex De Minaur che in Olanda gioca forse una delle sue migliori partite in carriera, che tuttavia non è sufficiente contro un azzurro in grande forma mentale. Pur non avendo giocato in modo perfetto, l’altoatesino non è mai parso in affanno, con le accelerazioni giuste nei momenti decisivi. Il primo set vedecontrollare l’avversario, scappare via, farsi recuperare fino al pareggio sprecando ben 4 set poi fino al 7-5 finale. L’italiano sembra voler provare a variare il suo gioco, una sensazione evidente in tutto il torneo, con l’azzurro che non è sembrato mai pronto a forzare sino al 100% del suo potenziale. A differenza delle partite precedenti, il primo ...