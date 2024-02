Sinner trionfa anche a Rotterdam ed è il nuovo numero 3 al mondo! Jannik sa solo vincere

(Di domenica 18 febbraio 2024)vince la finale del torneo dibattendo per la 7a volta in carriera De Minaur. Ora è ufficialmente il3 del mondo.

C’era da immaginarselo, domenica mattina Jannik Sinner ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani, nonostante il match non sia stato trasmesso ... (sportface)

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

Sinner fa la storia: trionfa a Rotterdam ed è subito numero 3 al mondo: 18 febbraio 2024

Sinner batte Griekspoor in due set e va in finale a Rotterdam: diventerà il n. 3 del mondo: E, se Sinner trionfa, diventa numero tre del mondo già lunedì 19. Un dettaglio De Minaur, nelle precedenti sei sfide, non ha vinto nemmeno una volta.

Semplice ed elegante, la casa dove è cresciuto Jannik Sinner è pazzesca: Nel mese di febbraio del 2018 Jannik Sinner riesce ad entrare all'interno della classifica mondiale della ATP in seguito partecipa anche al Challenger 80 e trionfa nelle fasi finali. Ed è grazie a ...