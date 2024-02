Sinner trionfa a Rotterdam e diventa numero 3 del mondo Battuto in finale De Minaur

(Di domenica 18 febbraio 2024) Jannikconquista l'ABN Amro Open, torneo Atp 500 disputato sul duro indoor delAhoy. Per il 22enne azzurro è il dodicesimo trofeo in carriera nel circuito maggiore, il secondo del 2024 dopo gli Australian Open. Da domani, lunedì 19 febbraio 2024,sarà il3 delL'articolo proviene da Firenze Post.

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

