Sinner numero 3 al mondo | quando lo sarà ufficialmente? E Alcaraz n 2 è già nel mirino

(Di domenica 18 febbraio 2024) Janniknon conosce ostacoli e conquista la finale anche a Rotterdam, superando l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-2 6-4. Dopo il successo agli Australian Open, l’altoatesino ha così l’opportunità di alzare il secondo trofeo del suo 2024, mettendo le mani sul prestigioso torneo Atp 500 per la prima volta.inoltre va alla ricerca del titolo12 in carriera. L’ultimo avversarioora l’australiano Alex De Minaur (11 del) contro cui non ha mai perso in carriera nei sei precedenti finora disputati. Anzi, De Minaur riporta alla mente dolci ricordi, come il primo titolo Masters 1000 a Toronto nell’agosto scorso e, soprattutto, l’ultima Coppa Davis vinta sull’Australia. Ma questa finale a Rotterdam rappresenta anche un nuovo momento storico ...