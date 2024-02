Sinner numero 3 al mondo | Pietrangeli | “Se lo merita E non è finita qui”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nicolain esclusiva ai nostri microfoni: “ha tutte le carte in regola per diventareuno al, ma…”. Jannikcontinua nel suo momento magico. Con la vittoria a Rotterdam contro Griekspoor, l’altoatesino è diventato il3 al. Di tutto questo ne abbiamo parlato con una leggenda del tennis italiano come Nicola. Nicolain esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaNicola, l’ascesa diprosegue senza sosta. Ora ètre al. “I risultati parlano chiaro, c’è poco da discutere. Se loe non finisce qui. Stiamo parlando di un ragazzo giovane che è ...

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

Sinner - De Minaur, la diretta della finale del torneo di Rotterdam: A Rotterdam il 22enne altoatesino affronta l'australiano Alex De Minaur , che da lunedì sarà numero 9 del mondo. Sinner è già certo di diventare il primo italiano a raggiungere il numero 3 del ...

Sinner - De Minaur diretta: segui la finale di Rotterdam LIVE: In caso di vittoria scavalcherebbe subito Medvedev e già domani diventerebbe numero tre al mondo. Altrimenti dovrebbe aspettare una settimana in più. Non è questo quello che conta, Sinner la storia l'...

Alle 15.30 Sinner in campo contro De Minaur, sempre sconfitto nei sei precedenti, nella finalissima dell'Atp 500 di Rotterdam. Dove vedere il match in ...: ... nei quali tornerà in scena anche il numero 1 al mondo Djokovic e scenderà in campo anche Alcaraz , ... A Rotterdam Sinner ha eliminato nell'ordine Van de Zandschup (6 - 3, 6 - 3), Monfils (6 - 3, 3 - ...