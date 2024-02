Sinner numero 3 al mondo ma per l' algoritmo è già primo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Comunque andrà la finale di domenica 18 febbraio dell'Atp 500 di Rotterdam, Jannikdiventerà3 al, eguagliando il record di Nicola Pietrangeli come il tennista italiano con il ranking più alto. Se l'altoatesino dovesse imporsi nella finale di domani contro Alex de Minaur soffierebbe il terzo posto della classifica Atp al russo Daniil Medvedev già da lunedì 19 febbraio; se invece dovesse perdere raggiungerebbe il best ranking la settimana successiva. Battendo 6-2 6-4 Tallon Griekspoor nella semifinale del 500 di Rotterdam Jannikè diventato virtualmente il terzo giocatore del pianeta secondo la classifica Atp,italiano della storia a riuscire nell'impresa nell'era Open (Nicola Pietrangeli è stato3 nell'epoca 'pre Open'). L'avverbio è dovuto al ...

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

Sinner - De Minaur, finale Atp Rotterdam 2024: dove vederla in diretta: L'altoatesino sfida l'australiano per il successo nel torneo olandese. In caso di vittoria sarà numero 3 al mondo già lunedì 19 ...

ATP Rotterdam, Sinner: 'Contento del numero 3 ma le cose più importanti sono altre' [AUDIO]: ... il nostro inviato Terminata la partita, Jannik Sinner si dedica alle varie interviste con le ... 'Sì, essere numero 3 vuol dire tanto per me e per l'Italia, ma come dico sempre la cosa importante è ...

Sinner in finale a Rotterdam, è il nuovo numero 3 del mondo: ... ha superato con il punteggio di 6 - 2, 6 - 4, dopo un'ora e 25 minuti di gioco, l'olandese Tallon Griekspoor, numero 29 del mondo, già battuto da Sinner sempre in semifinale a Rotterdam. Con questo ...