Sinner nella storia | nuovo numero 3 al mondo | ko Griekspoor a Rotterdam Oggi finale con De Minaur

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in due set l'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 6-2, 6-4. L'accesso alla finale garantisce all'azzurro l'ascesa al terzo posto del ranking mondiale.

Missione compiuta. Il tennista altoatesino supera senza problemi Griekspoor e va in finale . Da lunedì salirà alla terza posizione in classifica, il ... (ilgiornale)

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

