Sinner nella storia | è il numero 3 al mondo Può diventare il numero 1? Come funziona il ranking Atp

(Di domenica 18 febbraio 2024) Jannike ilatp 2024 – Jannikfirma un’altra pagina dello sport italiano, batte il record di Adriano Panatta e diventa il primo italiano a salire sul podio Atp: da ieri sera è il3 al. Con la vittoria di Rotterdam,semifinale dell’ATP 500 contro l’idolo di casa Tallon Griekspoor, lancia anche una seria ipoteca per il futuro: ad appena 23 anni, il fenomeno altoatesino può ancora migliorare e, chissà, un giorno ambire ail1 assoluto.Leggi anche: Jannik, chi è: vita privata e carriera, tutto sul giovane campione Sul podio Atp, mai nessun italianolui Dopo aver trionfato agli Australian Open, conquistando il suo ...

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

