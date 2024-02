Sinner l’imbattibile | vince la finale a Rotterdam contro De Minaur Ed è il numero 3 al mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ora che Jannikè arrivato dove nessun italiano era riuscito mai a spingersi, desideroso di accorciare i tempi così tanto da prendersi subito il terzo posto del ranking mondiale, c’è una domanda che resta senza risposta: come si ferma la volpe rossa delle Alpi? Se è capace dire un torneo Atp 500 anche in una settimana complicata, ora toccandosi il gomito e ora soffiandosi il naso, sotto pressione al primo appuntamento post Slam, attaccato ma non domato da vecchi volponi come Gael Monfils e Milos Raonic, disturbato perfino da uno di cui è la personale kriptnonite come Alex de, insomma se è capace dire anche in una settimana che è stata tutto fuorché semplice, come si batte Jannik? Inizia a essere lecito chiederselo, adesso che ha scavalcato Daniil Medvedev e i singhiozzi ...