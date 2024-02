Sinner | «La vittoria di oggi significa che ho imparato dalla sconfitta dell’anno scorso»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 febbraio 2024) Janniktrionfa nel torneo ATP 500 di Rotterdam, battendo per l’ennesima volta in carriera Alex De Minaur. 7-5, 6-4 per il tennista azzurro che già domani lunedì 19 febbraio diventerà il nuovo numero 3 del ranking ATP. Dopo la Coppa Davis e gli Australian Open, altra gioia per l’azzurro che ha messo in cascina dunque il 12° titolo ATP della sua giovane ma già eccezionale carriera. Quali saranno i suoi prossimi tornei? Appuntamento a marzo con i due Masters americani, Indian Wells e Miami. Dopo laha parlato ai microfoni di Sky Sport Cosa cambia rispetto all’annoquando hai perso in questo torneo? «Vuol dire tanto,che hodall’anno. Ora posso tenere un trofeo importante per me e per la mia carriera. Era una finale molto difficile. Non ...