Sinner in trionfo a Rotterdam | “Orgoglioso di come ho giocato questa settimana | andiamo nella direzione giusta”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Janniknon si ferma più e continua a riscrivere la storia del tennis italiano, battendo Alex De Minaurfinale dell’ATP 500 die confermando la sua imbattibilità nel 2024. Dodicesimo titolo ATP in carriera nel circuito maggiore per l’altoatesino, che grazie a questo risultato diventerà da domani n.3 al mondo superando in classifica il russo Daniil Medvedev e avvicinandosi alla seconda posizione di Carlos Alcaraz. Si tratta del settimo successo consecutivo in altrettanti scontri diretti ufficiali con l’australiano per, che ha faticato forse più del previsto quest’oggi imponendosi comunque in due set per 7-5 6-4 facendo la differenza nei punti importanti. Secondo trofeo della stagione per Jannik dopo lo storicoSlam di Melbourne agli Australian Open. “Alex, ancora una ...