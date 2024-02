Sinner in finale Atp Rotterdam | diventa numero 3 del mondo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Jannikvola inal torneo Atp di2024 e sale al terzo posto nel ranking. L’azzurro 22enne, attuale4 del, in semibatte l’olandese Tallon Griekspoor per 6-2, 6-4 in 1h22?.affronterà inAlex De Minaur. L’australiano,5 del tabellone, in semipiega il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie6, per 6-3, 6-3.conduce 6-0 nei confronti diretti con il rivale, sconfitto l’ultima volta nelladi Coppa Davis dello scorso anno. Il successo di oggi, il 14esimo consecutivo tra 2023 e 2024, consente al campione dell’Australian Open di scavalcare il russo Daniil Medvedev nella classifica che ...