Sinner in finale a Rotterdam | sarà numero 3 al mondo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Jannikliquida l'olandese Taloon Griekspoor in due set, 6-2 e 6-4, e vola innell'Apt 500 di. Dove, domani, domenica 18 febbraio 2024, sfiderà per il titolo l'australiano Alex De Minaur. Già battuto nelladi Coppa Davis. Ma c'è di più:diventeràtre al. Una scalata fantastica: andrà davanti a Panatta, che fu4 nel 1976, e appaierà Nicola Pietrangeli,3 fra fine 1959 e fine 1960 L'articolo proviene da Firenze Post.

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

