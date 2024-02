Sinner ha vinto l’Atp di Rotterdam | battuto De Minaur | risultato | 7-5 | 6-4 | diventa numero 3 del mondo  

Quali sono i calcoli che determinano questa situazione in favore del campione italiano? Perché il russo si trova in questa condizione così ... (fanpage)

Arriverà il bis per Jannik Sinner ? Dopo lo straordinario trionfo degli Australian Open, il nostro portacolori cercherà di alzare subito un altro ... (oasport)

Sinner ha battuto in finale l’amico De Minaur in due set, vincendo il secondo trofeo dell’anno. Per lui, in 16 finali raggiunge in carriera, 13 ... (corriere)

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

Tennis, Sinner: "Sono orgoglioso di come ho giocato questa settimana": Jannik Sinner non nasconde la gioia dopo aver vinto l'Atp 500 di Rotterdam, secondo appuntamento messo a segno in questo 2024 dopo il trionfo agli Australian Open. Il tennista azzurro, che con la vitt ...

Tennis: Sinner batte de Minaur in due set e vince l'Atp di Rotterdam: Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp di Rotterdam, battendo in finale l'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5 6-4. Con il successo in Olanda, l'azzurro sale da subito al terzo posto della ...

Jannik Sinner trionfa anche a Rotterdam: Oggi Jannik Sinner ha conquistato a Rotterdam la 15esima vittoria consecutiva battendo Alex De Minaur in due set nella finale del torneo Atp 500, giocato sul sintetico indoor olandese. Il tennista alt ...