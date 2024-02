Jannik Sinner torna in finale a Rotterdam con in tasca già il terzo posto virtuale nella classifica Atp, che lo consacrerà come il primo tennista ... (ilfattoquotidiano)

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

Quando gioca Sinner: l'orario della finale a Rotterdam contro de Minaur e dove vederla in tv e streaming: Jannik Sinner infatti è la bestia nera di de Minaur: in carriera lo ha sempre battuto nei sei precedenti. Si è imposto nelle finale delle Next Gen Atp nel 2019, quindi ha fatto bis nei quarti di ...

Sinner - De Minaur, oggi finale Atp Rotterdam: orario, diretta, dove vederla in tv: La finale tra Sinner e De Minaur avrà inizio alle 15.30. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW e SkyGo.