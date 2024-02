Sinner-de Minaur | le quote per le scommesse | finale di Rotterdam a senso unico? La voce dei bookmakers

(Di domenica 18 febbraio 2024) Jannikpartirà con tutti i favori del pronostico contro Alex denelladel torneo ATP 500 di, che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 15.30) sul cemento della località olandese. Il tennista italiano, reduce dal trionfo agli Australian Open e da quattordici successi consecutivi, punta ad alzare al cielo il trofeo e a diventare numero 3 del mondo già a partire da domani. Il fuoriclasse altoatesino, ampiamente in vantaggio nei precedenti contro il rivale oceanico, vuole proseguire la sua stagione magica dopo l’apoteosi di Melbourne. Leper leparlano chiaro. Jannikè infatti il super favorito della vigilia per i. La vittoria del 22enne è quotata 1.22 dagli allibratori (se si puntano 10 euro ...

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

Atp 500 Rotterdam: è sfida Sinner vs. De Minaur: Oggi in campo per la storia e per il terzo posto nel ranking mondiale (dell'era open). Se Sinner batterà l'australiano Alex De Minaur, la sua nuova posizione in classifica sarà certificata da lunedì. Altrimenti, qualora perdesse, lo sarà comunque dal 26 febbraio. Diventando il numero 3 del ...

Atp Los Cabos - Draw: Zverev prima testa di serie, in tabellone c'è Matteo Arnaldi: Il secondo quarto è aperto da Alex De Minaur che domenica 18 febbraio sarà impegnato nella finale dell'Atp di Rotterdam contro Jannik Sinner. A meno di un forfait dell'ultimo momento, l'australiano ...

