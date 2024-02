Sinner-de Minaur | la finale in diretta LIVE all’ATP Rotterdam | dove vedere in TV e streaming la partita di tennis

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

Tennis, Sinner in finale a Rotterdam alle 15.30 contro De Minaur: Roma, 18 feb. Jannik Sinner a caccia del suo 12 titolo Atp. Il futuro n3 del ranking (record azzurro) se la vedra' con Alex De Minaur, n 11 del ranking, nella finale del torneo ATP 500 di Rotterdam (ore 15.30 sul Centrale)...

