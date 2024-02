Sinner-De Minaur | la finale Atp Rotterdam in diretta | 5-4; 

Jannik Sinner in finale nel torneo di Rotterdam contro De Minaur : è già sul podio dei migliori Atp ma, se vince, diventa n. 3 già domani. ... (corriere)

15-15 Errore grave di

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

ATP 500 Rotterdam Sinner - de Minaur finale diretta live: Jannik rompe l'equilibrio nel 1° set: ATP 500 Rotterdam Campo centrale, finale Sinner (ITA) 5 de Minaur (AUS) 3 ...

Sinner in finale a Rotterdam contro De Minaur DIRETTA: L'azzurro ha battuto in semifinale Griekspoor 6 - 2, 6 - 4

