Sinner batte De Minaur e vince il torneo di Rotterdam | è il numero 3 del mondo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 18 febbraio 2024) (Adnkronos) – JannikilAtp di2024ndo in finale l’australiano Alex Deper 7-5, 6-4 in 2h06? e da domani, lunedì 19 febbraio, sarà il nuovo3 del ranking Atp scavalcando il russo Daniil Medvedev., 22 anni, conquista il secondo titolo stagionale dopo il trionfo agli Australian Open e si aggiudica il 12esimodella carriera, allungando a 14 la striscia di match vinti consecutivamente tra il 2023 e il 2024. A, l’azzurro conquista la settima vittoria in altrettanti confronti diretti con De. Il nuovo3 del– alle spalle del serbo Novak Djokovic e dello spagnolo Carlos Alcaraz – ...