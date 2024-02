Sinner | Alcaraz e l' inesorabile tramonto del rovescio a una mano

(Di domenica 18 febbraio 2024) AGI - La più importante rivalità tennistica degli ultimi venti anni, quella tra Roger Federer e Rafael Nadal, è stata – tra le tante cose – anche la magnifica contesa tra una una(alcuni sostengono il più bello di sempre) e uno bimane. Lo stile e la creatività consentita dal colpo portato con un solo braccio (quello destro di Re Roger), contro la forza e la precisione garantita dall'esecuzione a due mani dello spagnolo. Un confronto filosofico, prima ancora che tecnico, che ha caratterizzato anche le grandi sfide del passato, Sampras-Agassi e Borg-McEnroe, su tutte. Una competizione tra due scuole di tecnica e di pensiero che sta inesorabilmente tramontando. Tra i primi dieci giocatori del mondo della classifica Atp che sarà pubblicata domani, lunedì 19 febbraio 2024, per la prima volta nella storia del tennis non comparirà nemmeno un ...

Carlos Alcaraz Garfia (Murcia, 5 maggio 2003) è un tennista spagnolo.

Pronostico Sinner - De Minaur quote della finale del torneo di Rotterdam: Sinner - De Minaur, finalissima del torneo di Rotterdam, un Atp 500, può diventare il match della ...subito al terzo posto del ranking scavalcando Medvedev e avvicinandosi notevolmente anche ad Alcaraz (...

Atp Baires, Alcaraz perde in semifinale: l'anti - Sinner, n.2 al mondo, è in crisi: I numeri della crisi di Alcaraz e la sua delusione: Sinner in agguato . Atp Baires: Alcaraz flop, il murciano si ferma in semifinale. Il ventenne Alcaraz sembrava potesse avere vita facile nel torneo ...

Sinner in finale Atp Rotterdam, diventa numero 3 del mondo: ...che il serbo Novak Djokovic guida davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz. Il sorpasso su Medvedev può diventare realtà nel ranking di lunedì 19 febbraio in caso di trionfo a Rotterdam. Sinner, testa ...