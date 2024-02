Sindrome da morte improvvisa | cos' è e quali sono le cause della malattia che avrebbe ucciso Navalny E' mistero sul corpo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Secondo le autorità russe Alexeisarebbe morto per quella che loro definiscono la 'da' . E’ una tesi che non convince la famiglia e neanche molti governi e molti osservatori occidentali che chiedono di fare chiarezza sulledell’oppositore russo. Il 'scomparsa deldel dissidente contribuisce a far crescere i dubbi . embed post...

La sindrome della morte improvvisa del lattante, nota anche come sindrome della morte improvvisa infantile o morte inaspettata del lattante oppure in terminologia comune "morte in culla" (in inglese Sudden Infant Death Syndrome o SIDS), è il decesso improvviso e inaspettato di un bambino minore di un anno di età, apparentemente sano. Se un decesso dovesse registrarsi nelle circostanze riportate dopo l'anno di età, non si parlerebbe più di SIDS ma di SUDC.

