Sindaci Afragola e Casalnuovo | “Il Presidente dell’Anci prenda distanze da De Luca”

(Di domenica 18 febbraio 2024) «Ad eccezion fatta dell’imbarazzatissimo Pd, che ha solo timidamente criticato le parole di Desul premier Meloni, l’intero mondo della politica, da Renzi a Mastella, passando per Calenda, ha duramente condannato le volgari esternazioni del governatore campano», Così in una nota comune idi, Antonio Pannone (componente del Direttivo Anci Campania) e L'articolo Teleclubitalia.

La stazione di Napoli Afragola è una stazione ferroviaria di Afragola, posta sulla linea Roma-Napoli ad alta velocità. È collocata nel centro geografico del territorio comunale, nell'immediato margine nord-orientale del relativo abitato e a circa un chilometro dal centro storico, e copre un ampio bacino di utenza regionale, dalla parte settentrionale della città metropolitana di Napoli (da Giugliano in Campania a Nola, con quasi 2 milioni di abitanti; rientrano di fatto nel bacino di utenza anche i quartieri più esterni della VII e dell'VIII municipalità del comune di Napoli), alla provincia di Caserta, al Sannio e all'Irpinia.

Italia devastata dal maltempo: morti per alluvione, allerte rosse, scuole chiuse. La mappa: ... Portici, Pagani, Angri, Pellezzano, Capua, Sant'Egidio del Monte Albino, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Caserta, Cava dei Tirreni, Benevento, Piedimonte Matese, Torre del Greco. Appello dei sindaci: "...

Allerta meteo in Emilia Romagna e Campania: scuole chiuse in diverse città delle regioni, ecco quali: Alla luce dell'allarme, diversi sindaci hanno optato per la chiusura delle scuole. In provincia di ... Sant'Antimo, Arzano, Qualiano, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Afragola, ...

Casamicciola, allerta meteo a Ischia: nuova evacuazione per 400 abitanti: Stessa decisione presa dai sindaci di altri Comuni, da Torre del Greco ad Afragola nel Napoletano, da Angri a Sapri nel Salernitano, da Caserta a Cancello Arnone nel Casertano. Intanto il forte vento ...