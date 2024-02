Simeone bocciato | non può essere il vice Osimhen | “Si è intristito”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’argentino sarebbe stato bersagliato completamente dai quotidiani dopo l’ennesima prestazione negativa. Le valutazioni post Napoli-Genoa. Si prepara ad affrontare il Barcellona in Champions League il Napoli, che nelle prossime ore potrebbe veder saltare anche la panchina di Walter Mazzarri. I risultati negativi del tecnico toscano, riuscito a fare peggio anche del predecessore Garcia, potrebbero aver infatti convinto i partenopei a virare su altri profili, con Calzona che sembrerebbein pole. In attesa di aggiornamenti però, sarà l’attuale mister azzurro a preparare la squadra in vista della sfida europea, dove dovrebbe tornare anche Victoral centro dell’attacco. Una manna dal cielo stando a quanto dichiarato dai quotidiani, scagliatisi contro Giovannidopo Napoli-Genoa. Totale bocciatura per ...