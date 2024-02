Sicurezza | Calderone | norme più incisive

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 febbraio 2024) 15.02 "In questo momento bisogna guardare a ciò che è successo con grande rispetto e noi faremo tutti i controlli necessari. Se ci sarà da intervenire anche per rendere ancora piùlesi farà. Il governo non si sottrae. Lasul lavoro dovrà essere una materia obbligatoria nelle scuole".Così la ministra del Lavoronella visita al cantiere di Firenze teatro della tragedia di due giorni fa.ha anche detto che nel 2024 il numero delle ispezioni in materia diaumenterà del 40%.