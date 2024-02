Si può? | Renga titubante E Mara Venier sbotta | Si può dire tutto

Pierfrancesco Renga, detto Francesco (Udine, 12 giugno 1968), è un cantautore italiano.

Domenica In, tutti gli ospiti del 18 febbraio: Dargen D'Amico non ci sar: ... ma il pubblico ancora non si dà pace che sia finito, e tra una canzone e l'altra non si può non ... Saranno in studio Mr Rain, Il Tre, Renga e Nek, ma anche gli inossidabili Ricchi e Poveri , che stanno ...

C'è vita oltre Amadeus Fra usato sicuro e accoppiamenti improbabili, ecco il totonomi per il prossimo Sanremo: Sta di fatto che a mio avviso, più che specchio, il festival è proiezione, ciascuno può vederci ... nel 2005, al fianco di Federica Felini, quando vinse Francesco Renga con la sua melensa Angelo e ...

Lino Banfi distrugge Sanremo , il dramma di Biden e Cecchettin : quindi, oggi: E neppure i tanti televoti ricevuti, che premiano chi può contare su una "fanbase" più attiva. Renga e Nek, per dire, magari saranno apprezzatissimi da tanti italiani che però si guardano bene dallo ...